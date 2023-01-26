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Названы преимущества самозанятости в качестве официальной подработки

Общество
Названы преимущества самозанятости в качестве официальной подработки

Преимущества оформления самозанятости в России перечислили исследователи сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и платформы для взаимодействия с самозанятыми «Подработка».

Специалисты провели опрос среди 1200 пользователей приложений. Почти каждый третий (30%) из них планируют или уже оформил статус самозанятого, передает «Газета.ru».

Респонденты в целом оценивают положительно данный вид подработки. Среди главных качеств они отметили простоту регистрации (61% опрошенных), минимальную отчетность (55% респондентов), и удобство совмещения с работой по найму (48% голосов).
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