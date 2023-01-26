Верный ход: детский шахматный турнир дал старт подготовке чемпионата под патронажем Карякина

Большой турнир в подарок маленьким шахматистам был организован без единого бюджетного рубля, за счет средств мецената Андрея Ковалева. Он позаботился о подготовке самой площадки, обеспечил подарки участникам турнира, грамоты для победителей и призёров, внёс большой вклад в то, чтобы ребята получили возможность приехать из разных уголков страны и сразиться между собой на шахматах. Играя в рамках своей секции, клуба, даже города, шахматисты знают способности и возможности друг друга. Большие турниры – это игра против новых соперников, где кто-то сильнее, кто-то слабее, и всем приходится искать новые подходы, развиваться здесь и сейчас ради победы.