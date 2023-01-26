Верный ход: детский шахматный турнир дал старт подготовке чемпионата под патронажем Карякина

Усадьба Гребнево в Подмосковье приняла детский открытый шахматный турнир. Участниками стали 418 детей из разных регионов Российской Федерации. В число почетных гостей турнира вошли чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и депутат Госдумы Александр Толмачев, на территории избирательного округа которого и проводились соревнования
Шахматы — старинная игра с большой интересной историей и один из самых уважаемых и почитаемых видов спорта. А ещё это не только пресловутые тактика и стратегия, но и патриотизм. Пример тому – чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, не только выдающийся шахматист, но и храбрый человек, настоящий патриот России. Выбирая между продолжением карьеры, но под нейтральным флагом, или верностью своей стране, – спортсмен выбрал Родину.
Депутат Государственной Думы Александр Толмачев рассказывал о встрече с шахматистом.
«Сергей Карякин играл партии вместе с ребятами. Похвалю детей – никто не дрогнул, играя против чемпиона! А после турнира к Сергею выстроилась длинная очередь – маленькие шахматисты хотели с ним сфотографироваться и получить автограф. Он не отказал никому. Все от мала до велика его уважают не только за высокие спортивные достижения, но и за его поступок», — рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что несмотря на свой статус всемирно известного шахматиста Сергей Карякин не чурается общения с людьми и паказывает настоящий пример патриотизма и любви к Родине.
«Важно, что Сергей Карякин откликается на приглашения вот так просто приехать и поиграть с юными шахматистами. Он приезжает в свое свободное время, безвозмездно, потому что искренне поддерживает детский спорт – а значит, ради настоящее и будущее нашей страны. Чемпион показывает детям пример и как спортсмен, который прославил Россию на мировом уровне, и как гражданин, патриот, сын своего Отечества», — подчеркнул депутат.
Большой турнир в подарок маленьким шахматистам был организован без единого бюджетного рубля, за счет средств мецената Андрея Ковалева. Он позаботился о подготовке самой площадки, обеспечил подарки участникам турнира, грамоты для победителей и призёров, внёс большой вклад в то, чтобы ребята получили возможность приехать из разных уголков страны и сразиться между собой на шахматах. Играя в рамках своей секции, клуба, даже города, шахматисты знают способности и возможности друг друга. Большие турниры – это игра против новых соперников, где кто-то сильнее, кто-то слабее, и всем приходится искать новые подходы, развиваться здесь и сейчас ради победы.
Как отмечает Александр Толмачев, в таких турнирах важна включенность в общую работу и легенд спорта, таких как Сергей Карякин, и меценатства, как Андрей Ковалёв, и власти – в лице областного министерства спорта и депутата Госдумы.
«Уверен, что все вместе, в командном взаимодействии, мы добьёмся многого. Турниром в Гребнево мы дали импульс для развития шахматного спорта на территории всего Подмосковья. Вместе будем планировать новые турниры и готовить чемпионат. В перспективе хотелось бы прославлять Московскую область нашими чемпионами, наставником которых будет Сергей Карякин», — подытожил Толмачёв.