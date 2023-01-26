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Врио ректора смоленской академии задержали по подозрению в получении взятки от студентки

Происшествия
Врио ректора смоленской академии задержали по подозрению в получении взятки от студентки

В Смоленске временно исполняющий обязанности ректора сельхозакадемии стал фигурантом уголовного дела о взятке.

В региональном СУ СКР рассказали, что 42-летний мужчина был задержан при поддержке бойцов спецназа МВД.

Следователи считают, что у фигуранта были подельники. Преступление было совершено по предварительному сговору. Врио ректора получил 130 тысяч рублей от студентки. Фигурант помог не только поступить на магистратуру, но и с отличием окончить ее. На самом деле девушка даже полноценно не сдавала экзамены и зачеты.
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