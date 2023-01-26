ОПГ или Альянс? Разборки по-НАТОвски: Колонка Марии Петрашко

Вступление в НАТО не всегда гарантирует безопасность. Далеко не все страны, готовы без раздумий принять столь «заманчивое предложение». И ситуация с сожжением Корана очень наглядно демонстрирует эту тенденцию. Об этом в своей авторской колонке специально для ФАН пишет политический обозреватель Белтелерадиокомпании Мария Петрашко.
Аллах простит… Эрдоган – вряд ли…
Сжечь прилюдно Коран, пренебрегая всеми просьбами не проводить данную акцию, повесить чучело Президента Турции… неужели все эти шведские выходки из-за НАТО? Разве «потомки викингов» могли забыть о миграционных проблемах ЕС и о более полумиллиона мусульман ныне живущих в Швеции? Когда Евросоюз и без того необратимо столкнётся с серией миграционных бунтов в ближайшее время... Антитурецкие акции в шведской столице продолжаются уже вторую неделю. Формальная предыстория: Стокгольм и Хельсинки отказываются выдать около 130 террористов и принять меры против Рабочей партии Курдистана. Но именно это условия для ратификации Анкарой заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Но так ли всё банально, как кажется?
Кому НАТО?
Позволю себе мысль непопулярную. Судя по всему, Швеция и Финляндия в НАТО совсем не хотят! Но «братья» из США умеют выкручивать руки. И в ответ европейские власти не смогли придумать ничего лучше, кроме как совершить нечто необратимое, веское и резонансное. Чтобы даже вашингтонские хозяева были вынуждены дать время остыть ситуации. Собственно…сжечь Коран – это Вам не Грету Тунберг натравить на немецких угольщиков.
Почему не хотят в НАТО? А как же всемогущая российская угроза?
Смерть мозга НАТО Эммануэль Макрон диагностировал ещё несколько лет назад. Но Альянс пока ещё в состоянии отсчитать 2% ВВП у стран-участниц, и разделить на всех поровну 400 миллиардов оборонных расходов. Уничтожение европейской, и национальной армии и оборонного бюджета во имя НАТОвского зыбкого принципа «один за всех и все за одного»? Но против какого кардинала борются 30-ть североатлантических отважных? Ведь местоположение стран-участниц НАТО намекает – каждому своя мишень. Призрак образа Советской угрозы может привидится разве что странам Прибалтики. В Канаде – на уме Арктика. Германию заботит голубой огонёк топлива в обход восточноевропейских стран блока и совсем не зелёная энергетика. А Испанию, Италию, Португалию, Грецию и других европейских союзников конкретно НАТО от внезапного прорыва миграционного потока не спасёт! А вот Турция подстраховать может, но дело здесь не в Альянсе.
Глядя на букет из разногласий, возникает вопрос: а так ли безобидно быть одним из натовских мушкетёров? Не забыта ещё пролитая кровь при терактах на мадридских вокзалах в начале двухтысячных. Когда исламисты мстили простым испанцам за активность страны в военных действиях НАТО на иракской войне. И пример этот далеко не единичен. И далеко не все последствия вывода войск из Афганистана проявились. Что уж после Украинской кампании будет – вообще пока лучше не думать.
Легитимизация устаревшего Альянса.
Мотивировать расширение НАТО в сторону Финляндии и Швеции мифической и всемогущей российской угрозой можно, конечно.. Но истинные причины совсем иные! Чтобы утихли разговоры о смерти мозга НАТО, о дорогостоящих взносах и нецелесообразности Альянса, о необходимости создания собственной европейской армии – нужна иллюзия ажиотажа. Иллюзия толпы стран, вечно «просящихся» в НАТО за гарантией безопасности. Так происходит легитимизация устаревшего Альянса, стирающего в порошок национальные интересы стран-участниц.
Зачем это всё Эрдогану? Турецкий план…
18 июня 2023 – в этой дате ответ на вопрос «Зачем это всё Эрдогану?». Именно в июне в Турции состоятся президентские выборы. Экономическая ситуация сейчас не самая лучшая, поэтому кампания явно не будет простой. А игра на антизападных тезисах, в контексте Эрдогана как отца нации, яро и не без препятствий отстаивающего национальные интересы Турции – отличный козырь. Активированный как раз сжиганием Корана в европейской стране.
Поэтому от турбулентности Розы Ветров НАТО у каждого свой выигрыш. Но платят за него, как раз таки вассально послушные члены НАТО. И платят во всех смыслах. Нужна ли такая «крыша»? – видимо, Финляндии с Швецией не очень.
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