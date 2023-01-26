ОПГ или Альянс? Разборки по-НАТОвски: Колонка Марии Петрашко

Смерть мозга НАТО Эммануэль Макрон диагностировал ещё несколько лет назад. Но Альянс пока ещё в состоянии отсчитать 2% ВВП у стран-участниц, и разделить на всех поровну 400 миллиардов оборонных расходов. Уничтожение европейской, и национальной армии и оборонного бюджета во имя НАТОвского зыбкого принципа «один за всех и все за одного»? Но против какого кардинала борются 30-ть североатлантических отважных? Ведь местоположение стран-участниц НАТО намекает – каждому своя мишень. Призрак образа Советской угрозы может привидится разве что странам Прибалтики. В Канаде – на уме Арктика. Германию заботит голубой огонёк топлива в обход восточноевропейских стран блока и совсем не зелёная энергетика. А Испанию, Италию, Португалию, Грецию и других европейских союзников конкретно НАТО от внезапного прорыва миграционного потока не спасёт! А вот Турция подстраховать может, но дело здесь не в Альянсе.