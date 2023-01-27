Большой Смоленский мост: спасение для автовладельцев или перетасовка машин из пробки в пробку

Петербуржцы считают идею строительства нового моста сомнительной не только потому, что под угрозой сноса оказались восемь исторических домов, включая школу, где училась Берггольц. Автовладельцы искренне не понимают, как новый мост поможет снизить уровень заторов, если оба его конца упираются в улицы, для которых пробки — это ежедневная действительность. Тем более сами эти прилегающие к новому мосту улицы и набережные расширять не планируется.