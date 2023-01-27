Большой Смоленский мост: спасение для автовладельцев или перетасовка машин из пробки в пробку

На недавней встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что строительство нового моста через Неву может начаться уже в конце 2023 года. Новый шестиполосный мост с развязками должен расположиться в створе Большого Смоленского проспекта на левом берегу Невы и в створе улицы Коллонтай — на правом.
С одной стороны, развитие транспортной инфраструктуры и разгрузка дорожных сетей — дело благородное. С другой и у жителей, и у части экспертов к данному проекту есть резонные вопросы. Действительно ли новый Большой Смоленский мост решит проблему затора на обеих сторонах Невы или пробка станет просто чуточку разнообразнее, разбирался ФАН.
Скандал
Однако заявленное губернатором начало строительства нового моста привлекло внимание не только петербуржцев, но и Следственный комитет РФ. Дело в том, что на пути шестиполосного моста со стороны проспекта Обуховской Обороны встали восемь исторических зданий, в числе которых и школа, где училась будущая блокадная поэтесса Ольга Берггольц. Как неоднократно отмечали эксперты и общественники, уничтожение этих домов негативно скажется на композиции застройки Села Смоленского, а оно признано историческим районом Петербурга.
В результате общественного резонанса вокруг предстоящего сноса зданий, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой проверить проект и доложить о ситуации со сносом исторических зданий.
При этом в ведомстве отметили, что власти Петербурга не уделили должного внимания проекту ВООПИК.
«Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ранее подготовили альтернативный вариант проекта, однако органы власти Санкт-Петербурга не уделили ему должного внимания», — сообщили в пресс-службе Следкома.
Из пробки в пробку?
Петербуржцы считают идею строительства нового моста сомнительной не только потому, что под угрозой сноса оказались восемь исторических домов, включая школу, где училась Берггольц. Автовладельцы искренне не понимают, как новый мост поможет снизить уровень заторов, если оба его конца упираются в улицы, для которых пробки — это ежедневная действительность. Тем более сами эти прилегающие к новому мосту улицы и набережные расширять не планируется.
При этом когда на официальной странице Петербурга в ВК жители задают вполне резонные вопросы на эту тему, городской комитет по развитию инфраструктуры отвечает, что «адресными программами такие работы не предусмотрены».
Мнения экспертов
Автоэксперт Владимир Сажин:
С одной стороны, если этот мост действительно сможет разгрузить набережную, то затея неплохая. С другой — как это произойдет, если мост упрется в двухполосное движение. Получается, мы как раз получим ситуацию, которая на данный момент складывается перед мостом Александра Невского — все съезды и заезды на него будут забиты. Касательно темы, что когда-нибудь его включат в систему полукольца, есть хороший анекдот. Построили новый самолет, показывают его: тут бассейн, тут кинотеатр, тут гостиница, — и теперь со всей этой фигней мы постараемся взлететь. Зачем строить то, что не будет работать? Зачем строить то, что будет идти в никуда? Можно построить новый мир, но ни к чему хорошему это не приведет. На мой взгляд, тут проблему можно было бы решить за счет расширения проезжей части. Нужны большие масштабные проекты, которые смогут разгрузить дороги и развести транспорт по другим районам.
Автоэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Холодов:
Когда-то речь шла об Орловском тоннеле, который должен был пройти под Невой и соединить Смольную и Свердловскую набережные. Теперь говорим о начале строительства Большого Смоленского моста, который должен связать правый и левый берега Невы. В целом идея с тоннелями мне нравится больше. Надо учитывать, что в Петербурге более восьми месяцев в году надо разводить эти мосты. Тоннели бы работали без перерывов круглогодично и круглосуточно. Но есть одно «но». Честно говоря, мы столько уже слышали о каких-то проектах и идеях, которые так и не были воплощены в жизнь, что пока не начнут стройку оптимизма нет никакого. Десятилетия проходят, а у нас все обсуждают: где и что может быть.
Автоэксперт Дмитрий Попов:
Я должен заметить, что прежде чем принимать решения такого рода решения, они сценарий развития ситуации на дороге прогоняется на специальных транспортных моделях. Это делается в том числе с привлечением Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга.
Скорее всего, модели показали хорошее решение проблем заторов. Из-за чего сейчас заторы в этом районе? Что на Большой Смоленской, что на Октябрьской набережной заторы создаются как раз из-за того, что автомобили стоят в ожидании «перепробега» с одного берега Невы на другой через мост Александра Невского или Володарского. Поэтому любое строительство еще одного моста — это неплохая история. Кстати, давно доказано, что Петербургу не хватает еще три или четыре мостовых перехода через Неву. Поэтому любой мост, даже если автовладельцам кажется, что он упрется в затор, примет на себя часть нагрузки уличной дорожной сети среди тех транспортных средств, которые едут до Володарского моста или Александра Невского. Приведу пример из личного опыта, я работаю на улице Хрустальной и Большой Смоленский проспект находится от меня в 400 метрах. Когда мне надо перебраться на противоположный берег, я вынужден ехать по пробке либо на мост Александра Невского, либо до Володарского. Поэтому критика от жителей — это хорошо, но тут ее надо отложить, иначе через несколько лет нам будет совсем не проехать ни одной, ни по другой стороне.
Недовольство местных жителей можно понять в личном плане: на них сваливается некая эстетическая не решаемость вопроса. Ведь, когда появится мост, изменится вид из окна и так далее, а человек консервативен. К сожалению, надо стараться принимать новации в дорожной сфере, у нас очень много транспортных проблем из-за того, что плотность дорожной сети и количество мостовых сооружений недостаточны для нынешнего уровня автомобилизации.