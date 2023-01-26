Новый российский учебник истории будет содержать раздел о СВО

Об этом сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов после своей лекции в Московском государственном областном университете. Вопрос о том, когда информация об СВО появится в учебниках, задал победитель конкурса «Учитель года России - 2022» педагог из Подмосковья Дмитрий Лутовинов, сообщает сетевое издание Daily Moscow.