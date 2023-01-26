Новый российский учебник истории будет содержать раздел о СВО

В марте 2023 года будет готов новый учебник истории для старших классов. В нем будет представлен раздел, посвященный специальной военной операции.
Об этом сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов после своей лекции в Московском государственном областном университете. Вопрос о том, когда информация об СВО появится в учебниках, задал победитель конкурса «Учитель года России - 2022» педагог из Подмосковья Дмитрий Лутовинов, сообщает сетевое издание Daily Moscow.
Кравцов ответил, что такой раздел уже включен в программу. В настоящее время разрабатывается новый учебник истории. Он объединит всеобщую историю Российской Федерации.