Решение президента РФ Владимира Путина нанести удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту подорвало власть его коллеги Владимира Зеленского, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу John Mark Dougan эксперт отметил, что экономика Киева находится в плачевном состоянии. Украинская хозяйственная отрасль могла бы рухнуть в один момент, если бы США не отправляли стране миллиарды долларов.
«Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского», — сказал американец.
Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о возможных переговорах с Путиным. По словам президента Украины, ему это «неинтересно».