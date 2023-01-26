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Американский разведчик Риттер: Путин одним решением подорвал власть Зеленского

Политика
Американский разведчик Риттер: Путин одним решением подорвал власть Зеленского

Решение президента РФ Владимира Путина нанести удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту подорвало власть его коллеги Владимира Зеленского, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

В интервью YouTube-каналу John Mark Dougan эксперт отметил, что экономика Киева находится в плачевном состоянии. Украинская хозяйственная отрасль могла бы рухнуть в один момент, если бы США не отправляли стране миллиарды долларов.

«Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского», — сказал американец.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о возможных переговорах с Путиным. По словам президента Украины, ему это «неинтересно».
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