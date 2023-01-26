Компания Platforma сообщила, какой вид спорта в России значительно подорожал в 2022 году

Граждане РФ начали тратить на горнолыжные туры в среднем около 40 тыс. рублей, что на 8% превышает расходы 2021 года. Самыми дорогими признаны поездки на Камчатку, где максимальная стоимость спортивного путешествия без перелета составила 56,8 тыс. рублей за шесть дней.