Компания Platforma сообщила, какой вид спорта в России значительно подорожал в 2022 году

Один из зимних видов спорта значительно подорожал в 2022 году, сообщили аналитики рекламного программатика Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.
Россияне стали чаще интересоваться горнолыжным отдыхом. Доход ценителей лыж и сноубордов в 2022 году сместился в сторону высокого, что может говорить о существенном подорожании спецоборудования, передает «Газета.ru».
Граждане РФ начали тратить на горнолыжные туры в среднем около 40 тыс. рублей, что на 8% превышает расходы 2021 года. Самыми дорогими признаны поездки на Камчатку, где максимальная стоимость спортивного путешествия без перелета составила 56,8 тыс. рублей за шесть дней.