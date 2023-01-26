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Компания Platforma сообщила, какой вид спорта в России значительно подорожал в 2022 году

Общество
Компания Platforma сообщила, какой вид спорта в России значительно подорожал в 2022 году

Один из зимних видов спорта значительно подорожал в 2022 году, сообщили аналитики рекламного программатика Platforma и маркетплейса авторских туров YouTravel.me.

Россияне стали чаще интересоваться горнолыжным отдыхом. Доход ценителей лыж и сноубордов в 2022 году сместился в сторону высокого, что может говорить о существенном подорожании спецоборудования, передает «Газета.ru».

Граждане РФ начали тратить на горнолыжные туры в среднем около 40 тыс. рублей, что на 8% превышает расходы 2021 года. Самыми дорогими признаны поездки на Камчатку, где максимальная стоимость спортивного путешествия без перелета составила 56,8 тыс. рублей за шесть дней.
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