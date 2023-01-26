Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,6 млрд долларов

Запад после обострения ситуации вокруг Украины ввел санкции против ЦБ РФ. Помимо блокировки золотовалютных резервов страны, под ограничение попали все операции, связанные с управлением резервами и активами регулятора, а также операции с любым юрлицом, действующим от имени или по поручению Банка России.