Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,6 млрд долларов

Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 2,6 млрд долларов

Объем международных резервов России по состоянию на 20 января 2023 года составил 594,6 млрд долларов. Тем самым за неделю показатель возрос на 0,4%, или на 2,6 млрд долларов, говорится в сообщении Центрального банка РФ.

Согласно сведениям на 13 января, международные резервы находились на уровне 592 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка РФ и кабинета министров. Они состоят из средств в валюте других стран, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Запад после обострения ситуации вокруг Украины ввел санкции против ЦБ РФ. Помимо блокировки золотовалютных резервов страны, под ограничение попали все операции, связанные с управлением резервами и активами регулятора, а также операции с любым юрлицом, действующим от имени или по поручению Банка России.
международные резервы Банк России экономика россии
Военкоры ФАН
Лучшие в аду