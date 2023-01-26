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Американский генерал усомнился в способности ВСУ использовать танки Abrams

Армия
Американский генерал усомнился в способности ВСУ использовать танки Abrams

Украинские военные не справятся с ремонтом и эксплуатацией американских боевых машин. Такое мнение выразил экс-командующий армией США в Южной Корее отставной генерал Роберт Абрамс.

Обещанные Украине танки американского производства получили свое наименование в честь отца генерала — Крейтона Абрамса, который руководил армией США во время войны во Вьетнаме.

Абрамс-младший утверждает, что боевые машины требуют высококвалифицированного обслуживания, поэтому Пентагону придется выделить Киеву дополнительные средства для их ремонта и обучения солдат ВСУ.
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