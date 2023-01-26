Труп россиянина обнаружили в арендованной комнате на Пхукете

Правоохранители Таиланда разбираются в обстоятельствах смерти 36-летнего гражданина России. Мужчина скончался на острове Пхукет.
Тело лежало в комнате, которую мужчина арендовал. Правоохранители не зафиксировали в помещении следов борьбы. Кроме того, из комнаты ничего не украдено.
Супруга туриста рассказала, что мужчина не спал уже почти неделю. У него было диагностировано биполярное расстройство.
Ранее на тайском острове Ко Тао был найден мертвым инструктор по дайвингу из Британии. Тело мужчины обнаружили в бунгало, где он жил.