Der Spiegel: подавляющее большинство жителей ФРГ против поставок истребителей Украине

Подавляющее большинство жителей ФРГ не поддерживают саму идею отправки западных истребителей и других боевых самолетов киевскому режиму. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
Более 63 процентов опрошенных журналистами Der Spiegel немцев высказались против поставок истребителей Украине в какой бы то ни было форме. При этом еще 11% граждан ФРГ не определились с ответом на этот вопрос.
«Доля тех, кто "за", соответственно, невелика: всего 26 процентов выступили "скорее" или "определенно" за поставку истребителей Киеву», — признали авторы публикации.
Опрос проводился в период с 25 по 26 января, в нем приняло участие 5063 респондента. Статистическая погрешность исследования Der Spiegel не превышает 2,8 процентных пункта.
Ранее стало известно, что правительство канцлера Олафа Шольца согласилось предоставить ВСУ 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и сняло возражения на реэскспорт этой боевой техники украинским националистам.