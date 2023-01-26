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Der Spiegel: подавляющее большинство жителей ФРГ против поставок истребителей Украине

Армия
Der Spiegel: подавляющее большинство жителей ФРГ против поставок истребителей Украине

Подавляющее большинство жителей ФРГ не поддерживают саму идею отправки западных истребителей и других боевых самолетов киевскому режиму. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Более 63 процентов опрошенных журналистами Der Spiegel немцев высказались против поставок истребителей Украине в какой бы то ни было форме. При этом еще 11% граждан ФРГ не определились с ответом на этот вопрос.

«Доля тех, кто "за", соответственно, невелика: всего 26 процентов выступили "скорее" или "определенно" за поставку истребителей Киеву», — признали авторы публикации.

Опрос проводился в период с 25 по 26 января, в нем приняло участие 5063 респондента. Статистическая погрешность исследования Der Spiegel не превышает 2,8 процентных пункта.

Ранее стало известно, что правительство канцлера Олафа Шольца согласилось предоставить ВСУ 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера и сняло возражения на реэскспорт этой боевой техники украинским националистам.
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