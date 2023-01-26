Убивший сторожа базы в Омской области верблюд разгуливал на свободном выпасе

В 2021 году неподалеку от села Яман верблюд нанес травмы местному пастуху. По выражению очевидцев «пожевал ему голову». Правда свидетели происшествия уточняют: пастух сам первый хлестнул верблюда кнутом. Тот разозлился, догнал человека, хотя тот был верхом на лошади, сбил его на землю и нанес травмы.