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Убивший сторожа базы в Омской области верблюд разгуливал на свободном выпасе

Общество

В Омской области на охотничьей базе затоптавший насмерть сторожа верблюд содержался на свободном выпасе. Местные охотники рассказали, что база была не столько охотничьей, сколько служила для разведения животных.

Убивший сторожа базы в Омской области верблюд разгуливал на свободном выпасе

Уже стало известно, что объект принадлежит застройщику Юрию Гуринову. На условиях анонимности местные жители рассказали, что летом и осенью верблюды в этом районе находятся на свободном выпасе. Один рыбак пожаловался, что однажды верблюд помял его машину, передает сетевое издание «МК в Омске».

В 2021 году неподалеку от села Яман верблюд нанес травмы местному пастуху. По выражению очевидцев «пожевал ему голову». Правда свидетели происшествия уточняют: пастух сам первый хлестнул верблюда кнутом. Тот разозлился, догнал человека, хотя тот был верхом на лошади, сбил его на землю и нанес травмы.

Очевидно, что верблюдов в хозяйстве разводят на продажу. Объявления с предложениями приобрести экзотическое животное можно увидеть на сайте «Авито».
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