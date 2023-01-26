Убивший сторожа базы в Омской области верблюд разгуливал на свободном выпасе

В Омской области на охотничьей базе затоптавший насмерть сторожа верблюд содержался на свободном выпасе. Местные охотники рассказали, что база была не столько охотничьей, сколько служила для разведения животных.
Уже стало известно, что объект принадлежит застройщику Юрию Гуринову. На условиях анонимности местные жители рассказали, что летом и осенью верблюды в этом районе находятся на свободном выпасе. Один рыбак пожаловался, что однажды верблюд помял его машину, передает сетевое издание «МК в Омске».
В 2021 году неподалеку от села Яман верблюд нанес травмы местному пастуху. По выражению очевидцев «пожевал ему голову». Правда свидетели происшествия уточняют: пастух сам первый хлестнул верблюда кнутом. Тот разозлился, догнал человека, хотя тот был верхом на лошади, сбил его на землю и нанес травмы.
Очевидно, что верблюдов в хозяйстве разводят на продажу. Объявления с предложениями приобрести экзотическое животное можно увидеть на сайте «Авито».