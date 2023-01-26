Назван самый распространенный симптом усталости среди россиян

Самый распространенный симптом усталости среди граждан РФ определили СБЕР ЕАПТЕКА и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в результате исследования.
Почти каждый второй россиянин (43% опрошенных) заявил, что ему удалось восстановить силы после новогодних праздников. Однако каждый третий (31% респондентов) признался, что продолжает испытывать хроническое недомогание, передает «Газета.ru».
Плохое самочувствие признано самым распространенным синдромом усталости. Его обнаружили у 48% опрошенных. На втором месте оказались проблемы со сном, их отметили у себя 45% респондентов. А на третьем месте — снижение эффективности (35% голосов).