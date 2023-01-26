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Бывший гендиректор Севмаша и «Звездочки» Николай Калистратов умер в 73 года

Общество
Бывший гендиректор Севмаша и «Звездочки» Николай Калистратов умер в 73 года

Бывший генеральный директор АО «ПО «Севмаш» и Центра судоремонта «Звездочка» Николай Калистратов ушел из жизни в возрасте 73 лет. О дате и времени прощания пока не известно.

Печальное известие появилось на странице Севмаша в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Яковлевич Калистратов окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1973 году. Карьеру начинал на предприятии «Звездочка» судостроителем. Прошел путь от производственного мастера до главного инженера. Возглавил завод в 2015 году. В последнее время занимал должность советника генерального директора.

Калистратов имеет звание почетного гражданина Северодвинска и почетного судостроителя Российской Федерации.
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