Приостановка деятельности на российском рынке обошлась Mastercard в 30 млн долларов

Международная платежная система Mastercard лишилась в 2022 году 30 млн долларов из-за приостановки деятельности в России. Об этом следует из финансовой отчетности компании.
Совокупные убытки от деятельности в России были оценены в 67 млн долларов: по большому счету они оказались связаны с дополнительными затратами на персонал. Но вместе с тем была учтена выгода в 37 млн долларов, полученная из-за меньших выплат российским клиентам.
Итого убыток составил 30 млн долларов, говорится в документе.
Masterсard Inc. является оператором одной из самых крупных платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале весны 2022 года приняли решение приостановить свою работу на российской территории.