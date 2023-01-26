Герман Владимиров предложил посадить критикующего Россию Назарова под домашний арест

Критикующего Россию актера Дмитрия Назарова нужно посадить под домашний арест и лишить его доступа в интернет. С таким предложением выступил глава патриотического центра «Ленинградский доброволец» и член комитета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленобласти Герман Владимиров.
Назаров публикует в Сети песни собственного сочинения, в которых критикует Россию и высмеивает патриотов. По мнению Владимирова, актер как публичный человек может негативно повлиять на молодых людей, у которых еще не сформировалась четкая гражданская позиция. Такие люди, как Назаров, провоцируют молодежь на то, чтобы та встала против России, считает эксперт.
Глава патриотического центра уверен, что наказывать Назарова административным штрафом не нужно, поскольку артисту такая мера «как слону дробина». Зато актеру можно «выключить звук», полагает Владимиров.
«Уже нужно признавать его иноагентом и, собственно говоря, подумать о механизме того, чтобы таких вот «лидеров общественного мнения» сажать на домашний арест и лишать выхода в интернет», — призвал руководитель «Ленинградского добровольца» в беседе с «Народными Новостями».
Когда конфронтация с противником в разгаре, существует четкое разделение на своих и чужих, добавил спикер. Быть посередине не получится, поскольку, если любишь Родину, нужно находиться на ее стороне, убежден эксперт. Назаров же сделал свой выбор, встав на сторону противника, подытожил Владимиров.