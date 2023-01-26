Герман Владимиров предложил посадить критикующего Россию Назарова под домашний арест

Назаров публикует в Сети песни собственного сочинения, в которых критикует Россию и высмеивает патриотов. По мнению Владимирова, актер как публичный человек может негативно повлиять на молодых людей, у которых еще не сформировалась четкая гражданская позиция. Такие люди, как Назаров, провоцируют молодежь на то, чтобы та встала против России, считает эксперт.