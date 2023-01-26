Политолог Бобров указал на раскол в антироссийском блоке после сожжения Корана в Швеции

Акция с уничтожением Корана в Швеции повлияла на раскол антироссийского блока и показала, как Запад на самом деле относится к другим странам и культурам, заявил политолог Константин Бобров.
В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что Турция была нужна иностранным игрокам только из-за ее исторического противостояния с Россией. Однако Запад неуважительно относится к другим народам и за счет навязывания своих ценностей создает угрожающие безопасности мира очаги напряженности.
«Внутренние социально-культурные конфликты в западных обществах, культурный раскол между государствами антироссийского западного блока и рост национализма — новые реалии, в которых предстоит жить европейскому избирателю», — подчеркнул Бобров.
Ранее сообщалось, что Турция выслала посла Швеции из-за готовящейся акции с сожжением Корана.