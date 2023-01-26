Политолог Бобров указал на раскол в антироссийском блоке после сожжения Корана в Швеции

В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что Турция была нужна иностранным игрокам только из-за ее исторического противостояния с Россией. Однако Запад неуважительно относится к другим народам и за счет навязывания своих ценностей создает угрожающие безопасности мира очаги напряженности.