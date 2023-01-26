Некоторые балканские народы, которые буквально обязаны свободой России, показали себя в 1941 году и сегодня врагами России. В то время как сербы, которые сами боролись за свою свободу — а сербы больше всего любят свободу, хотят быть хозяевами в своем доме — выучили исторический урок, что помощь и настоящая поддержка приходит из России. Одновременно с этим сербы осознают уязвимость своего геополитического положения, поскольку, как я уже сказал, мы самый западный православный народ. И когда мы чувствуем за собой евразийский тыл, нам намного спокойнее. Хотя у нас всегда была прозападная политическая традиция, которая помогла нам выжить, когда Россия была в кризисе — во время и после Крымской войны, или во время Советского союза, который выступил против Королевства Югославия — тогда Югославия была на стороне Британии и Франции. Но это были лишь короткие промежутки в долгой истории русско-сербских связей.