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В Москве трое мужчин похитили девушку с остановки, отвезли в лес и изнасиловали

Происшествия
В Москве трое мужчин похитили девушку с остановки, отвезли в лес и изнасиловали

В правоохранительные органы Москвы обратилась девушка. Она утверждает, что стала жертвой группового изнасилования, сообщил канал РЕН ТВ.

По словам 22-летней пострадавшей, на 74-м километре МКАД она стояла на остановке. Рядом затормозила машина и оттуда вышли трое мужчин. Они насильно посадили заявительницу в салон и вывезли в лес. Там злоумышленники совершили надругательство, а затем отпустили девушку.

Ранее в Петербурге было совершено изнасилование 16-летней девушки. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый безработный мужчина.
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