В Москве трое мужчин похитили девушку с остановки, отвезли в лес и изнасиловали

По словам 22-летней пострадавшей, на 74-м километре МКАД она стояла на остановке. Рядом затормозила машина и оттуда вышли трое мужчин. Они насильно посадили заявительницу в салон и вывезли в лес. Там злоумышленники совершили надругательство, а затем отпустили девушку.