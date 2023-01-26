Представитель МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта вопросы двусторонних отношений

Стороны подчеркнули важность продолжения координации между Москвой и Каиром по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Данная встреча прошла вскоре после того, как Центробанк РФ установил официальный курс рубля по отношению к египетскому фунту. По мнению экспертов, этот шаг в значительной мере поспособствует укреплению торговых отношений между двумя государствами.