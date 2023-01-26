Представитель МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта вопросы двусторонних отношений

Москва, 26 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта Назихом ан-Нагари различные аспекты отношений между двумя государствами. Об этом в своем Telegram-канале сообщило российское диппредставительство в Каире.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в рамках ООН и других международных площадок. Рассмотрены ситуация на Украине и вопрос урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Африканском континенте», - говорится в сообщении посольства России.
Стороны подчеркнули важность продолжения координации между Москвой и Каиром по международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Данная встреча прошла вскоре после того, как Центробанк РФ установил официальный курс рубля по отношению к египетскому фунту. По мнению экспертов, этот шаг в значительной мере поспособствует укреплению торговых отношений между двумя государствами.