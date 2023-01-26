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Шеф-повар Исмайлов поделился способом приготовления сицилийской пасты в домашних условиях

Общество
Шеф-повар Исмайлов поделился способом приготовления сицилийской пасты в домашних условиях

Главный ингредиент традиционной пасты из Сицилии, без которого невозможно приготовить блюдо, назвал шеф-повар ресторана Lumicino Тимур Исмайлов.

Секрет заключен в выборе макаронных изделий. Для традиционного блюда сицилийской кухни необходимо взять казаречче, вид пасты, которую можно приготовить самостоятельно, передает «Газета.ru».

Чтобы получилось идеальное итальянское блюдо, необходимо также использовать кабачки, чеснок, тимьян, креветки и белое вино. Одним из необычных составляющих пасты является рыбный бульон, который используют как основу блюда, сообщил Исмайлов.
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