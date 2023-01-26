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Эксперт Ознобищев: Запад вынужден корректировать военные запросы Украины

Армия
Эксперт Ознобищев: Запад вынужден корректировать военные запросы Украины

Запад может выполнить просьбу Киева о поставках истребителей и ракет, но в сильно сокращенном виде. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Ранее сообщалось, что после того, как стало известно о намерении НАТО передать Киеву танки, президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о поставках военных самолетов и ракет.

«Аппетиты у Зеленского постоянно растут, но Запад их умеряет, потому что есть политические обязательства по поддержке Украины в борьбе против России, которые даны в самом начале боевых действий и по ходу корректируются», — сказал Ознобищев.

По словам эксперта, это связано с тем, что страны Североатлантического альянса опасаются прямого конфликта с Россией, поэтому они и вынуждены корректировать запросы Киева в сторону сокращения.
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