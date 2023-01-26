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Мэр Парижа призвала допустить российских спортсменов к ОИ-2024 в нейтральном статусе

Спорт
Мэр Парижа призвала допустить российских спортсменов к ОИ-2024 в нейтральном статусе

Мэр французской столицы Анн Идальго призвала допустить сборную России к участию в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

Российских спортсменов нельзя лишать возможности участия в летней Олимпиаде 2024 года, убеждена Анн Идальго. Соответствующее мнение мэр Парижа озвучила в эфире телеканала France 2.

«Их нельзя лишать соревнований. Я думаю и прошу, как и большая часть спортивного сообщества, чтобы делегация из России не выступала под российским флагом», — отметила Идальго.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия турнира состоится на стадионе «Стад де Франс».

В конце февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в турнирах под своей эгидой. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине.
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