Ученые определили один из ранних признаков инсульта

Наиболее распространенные признаки инсульта — невнятная речь и замедленные движения. Но иногда повреждается нерв, контролирующий язык, что может привести к изменению его внешнего вида.
Многие пациенты, перенесшие инсульт, сообщают о более распространенных признаках, таких, как спутанность сознания и паралич, передает ИА LIVE24.RU. Однако «отклонение языка» также встречается у людей с инсультом. Язык будет иметь тенденцию отклоняться от средней линии при высовывании.
Другими словами, искривленный язык, скошенный в одну сторону, может свидетельствовать о повреждении подъязычного нерва. Это называется отклонением языка, а симптомы наблюдаются при инсульте или транзиторной ишемической атаке.