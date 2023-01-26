Ученые определили один из ранних признаков инсульта

Многие пациенты, перенесшие инсульт, сообщают о более распространенных признаках, таких, как спутанность сознания и паралич, передает ИА LIVE24.RU. Однако «отклонение языка» также встречается у людей с инсультом. Язык будет иметь тенденцию отклоняться от средней линии при высовывании.