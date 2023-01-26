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Ученые определили один из ранних признаков инсульта

Общество

Наиболее распространенные признаки инсульта — невнятная речь и замедленные движения. Но иногда повреждается нерв, контролирующий язык, что может привести к изменению его внешнего вида.

Ученые определили один из ранних признаков инсульта

Многие пациенты, перенесшие инсульт, сообщают о более распространенных признаках, таких, как спутанность сознания и паралич, передает ИА LIVE24.RU. Однако «отклонение языка» также встречается у людей с инсультом. Язык будет иметь тенденцию отклоняться от средней линии при высовывании.

Другими словами, искривленный язык, скошенный в одну сторону, может свидетельствовать о повреждении подъязычного нерва. Это называется отклонением языка, а симптомы наблюдаются при инсульте или транзиторной ишемической атаке.
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