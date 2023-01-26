«Эскалации быть»: политолог Живов о возможных поставках истребителей Киеву

Начинающиеся сейчас на Западе разговоры о передаче Киеву самолетов — просто мишура. На самом деле решение уже давно принято и нынешние вбросы через СМИ нужны только для его легитимизации в глазах общественности. России необходимо четко продемонстрировать, что «шутки кончились» и с ее интересами необходимо считаться. Иначе поток вооружений не иссякнет никогда. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Страны Запада начали обсуждения о возможности передачи Киеву истребителей, однако многие опасаются эскалации. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
«Нет никаких сомнений, что Запад передаст Украине самолеты, и дальнобойные ракеты. Эскалации быть! Самолеты можно будет ожидать уже летом-осенью, и это не будет рефлексией на очередной удар по Киеву. График наращивания эскалации и поставок наступательных вооружений был сверстан еще год назад. Нарушить его может только крайне резкая, и жесткая военная реакция России. Пока мы для них предсказуемые и нестрашные, они будут наращивать и развивать поставки», — рассказал эксперт.
Напомним, что в настоящий момент страны Запада одобрили отправку на Украину более 100 танков и несколько сот бронемашин. Речь идет о немецких танках Leopard, британских Challenger, а также американских Abrams. Кроме того, Берлин и Вашингтон согласились передать бронемашины пехоты Marder и Bradley. Передаче бронетехники предшествовала масштабная информационная кампания.