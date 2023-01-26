«Эскалации быть»: политолог Живов о возможных поставках истребителей Киеву

Начинающиеся сейчас на Западе разговоры о передаче Киеву самолетов — просто мишура. На самом деле решение уже давно принято и нынешние вбросы через СМИ нужны только для его легитимизации в глазах общественности. России необходимо четко продемонстрировать, что «шутки кончились» и с ее интересами необходимо считаться. Иначе поток вооружений не иссякнет никогда. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.