Самарцам объяснили, как вовремя распознать онкологическое заболевание

Раннее выявление онкозаболеваний в поликлиниках специалисты проводят с помощью скрининговых исследований. Об этом рассказала заместитель главврача Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Ирина Назаркина.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, некоторые из исследований включены в программы диспансеризации взрослого населения и профосмотров, другие проводятся вне программы. Сроки осуществления этих мероприятий в отдельных случаях уменьшили до одного дня, отметила медик.
В настоящее время онкологическим заболеваниям подвержены люди более молодого возраста, чем в прошлые годы. Поэтому осмотры на предмет онкологии начали проводить с 18-летнего возраста, пояснила специалист.
По словам Назаркиной, сейчас открываются центры амбулаторной онкологической помощи, а некоторые больницы оборудуют новыми флюорографами, маммографами и эндоскопическими приборами, позволяющими выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение. Она порекомендовала самарцам не откладывать, а как можно скорее пройти обследование. Записаться на диспансеризацию можно в удаленном режиме, позвонив в поликлинику или подав заявку на портале «Госуслуги», напомнила врач.