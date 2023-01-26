Самарцам объяснили, как вовремя распознать онкологическое заболевание

По словам Назаркиной, сейчас открываются центры амбулаторной онкологической помощи, а некоторые больницы оборудуют новыми флюорографами, маммографами и эндоскопическими приборами, позволяющими выявить болезнь на ранней стадии и начать лечение. Она порекомендовала самарцам не откладывать, а как можно скорее пройти обследование. Записаться на диспансеризацию можно в удаленном режиме, позвонив в поликлинику или подав заявку на портале «Госуслуги», напомнила врач.