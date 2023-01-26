Муж Ксении Собчак Богомолов увел спектакль у Олега Меньшикова за 600 тысяч рублей

Худрук Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов увел спектакль у художественного руководителя Московского драматического театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Муж журналистки Ксении Собчак потратил на это 600 тысяч рублей государственных денег, сообщил источник ФАН.
В прошлом году в Театре Ермоловой должны были поставить спектакль «Двенадцатая ночь, или что угодно» режиссера Олега Долина. Однако Меньшикову как худруку не понравились прогон и интерпретация постановщика. В итоге контракт с Долиным расторгли.
Меньшиков полностью снял спектакль с показа. Худрук Театра Ермоловой оценивал убытки культурного учреждения в 32 миллиона рублей. После отмены спектакля Долин ругался на Меньшикова в соцсетях, а тот лишь ответил, что не может выпускать настолько плохую постановку на сцену.
Оказалось, что после скандала режиссер перебежал в Театр на Малой Бронной и за год поставил там такой же спектакль, но с названием «Комедия двенадцатой ночи». Богомолов купил лицензию на постановку за государственные деньги — 600 тысяч рублей.
Премьера у мужа Собчак состоится в феврале. Из артистов, занятых у Меньшикова, в Театр на Малой Бронной перешла только Александра Бортич. Остальных актеров взяли из труппы театра, которым руководит Богомолов.
Однако они уступают по известности актерам Театра Ермоловой. Там в постановке должны были играть сам Меньшиков, Александр Петров и другие звезды.