Почему же это правило не применяется к RT France и другим российским СМИ, изгнанным не только из Франции, но и других стран ЕС? Все дело в том, что издание Charlie Hebdo не противоречило официальной повестке, в отличие от RT France и других российских медиа. Деятельность RT угрожала нанести непоправимый урон единству французской пропагандистской машины, поэтому власти страны лицемерно нарушили право на свободу слова, наглядно обнажив свою двойную мораль.