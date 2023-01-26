Мира Тэрада: о лицемерии и двойных стандартах Франции в вопросах свободы слова

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Эта фраза, приписываемая французскому философу-просветителю Вольтеру, выражает идеалы права на свободу слова — одной из основ демократического общества. К сожалению, современное руководство Франции не разделяет идеи эпохи Просвещения, которые положили начало французской демократии.
В своей авторской колонке для ФАН правозащитник, публицист, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада обличает лицемерие и двойные стандарты французского руководства в вопросах свободы слова.
Свобода, равенство и братство, но не для всех. Колонка Миры Тэрады
Как оказалось, современные французские политики защищают свободу слова выборочно, позволяя себе гонения на определенные СМИ. Несколько дней назад телеканал RT France объявил о своем закрытии. Счета телеканала были заморожены по указу французских властей, что привело к невозможности продолжения его работы. По словам генерального директора RT France Ксении Федоровой, телеканал пять лет боролся за свое существование, но теперь властям Франции удалось закрыть его под предлогом нового пакета санкций против России.
Для российской стороны закрытие канала стало «вопиющим нарушением» свободы слова и проявлением дискриминации. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, власти Франции стремятся «заставить замолчать любые голоса, которые предлагают альтернативу пропаганде ЕС». Захарова считает, что французское правительство боится, что, увидев картину отличную, от того, что пропагандируют западные мейнстримные СМИ, французская аудитория сделает соответствующие выводы.
Политика французских властей в отношении СМИ лицемерна. С одной стороны, официальная позиция Елисейского дворца настаивает на защите свободы слова. С другой стороны, руководство страны преследует ряд СМИ, и что самое интересное, такие репрессии не встречают никакого противодействия со стороны крупных французских медиа.
В качестве примера можно разобрать нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в 2015 году, после которого последовала бурная общественная реакция. Это нападение якобы продемонстрировало единство французских граждан в вопросе неприкосновенности права на свободу слова и недопустимость агрессии против журналистов и людей с альтернативным мнением.
Гонения против российских СМИ во Франции, в том числе против RT, прошли в тишине. Со стороны общественности не было никаких протестов относительно нарушения права на свободу слова. Причиной этому послужили обвинения российских СМИ в пропаганде. Таким образом власти Франции оправдали репрессии против медиа, которые противоречили официальной повестке.
В этом и заключается различие в случаях Charlie Hebdo и RT France. Публикации Charlie Hebdo высмеивали различные аспекты религии, французский патриотизм и даже убийства политиков. В общем, карикатуры этого журнала можно назвать спорными с этической точки зрения. Тем не менее, в глазах общественности такое издание имеет право на существование как раз благодаря праву на свободу слова.
Почему же это правило не применяется к RT France и другим российским СМИ, изгнанным не только из Франции, но и других стран ЕС? Все дело в том, что издание Charlie Hebdo не противоречило официальной повестке, в отличие от RT France и других российских медиа. Деятельность RT угрожала нанести непоправимый урон единству французской пропагандистской машины, поэтому власти страны лицемерно нарушили право на свободу слова, наглядно обнажив свою двойную мораль.
Может показаться, что от закрытия российских СМИ во Франции прежде всего пострадали сотрудники. Тем не менее, наибольший ущерб от закрытия альтернативных официальной повестке источников информации испытают именно французы, которые с запретом на все неодобренные французскими властями источники новостей останутся в информационном вакууме.
Более того, есть основания полагать, что, расправившись с «внешними врагами», французские власти переключат свое внимание на «внутренних», что приведет к новому витку ужесточения цензуры. Это является грубым проявлением авторитаризма и нарушением принципов демократии, защитниками которой изображают себя все европейские элиты. Боюсь, посмотревшись в зеркало, многие нынешние лидеры ЕС увидят в отражении знакомые черты одного известного усатого диктатора.