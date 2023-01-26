Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре

Не так давно Хаматова заявляла, что собирается прервать карьеру актрисы и попробовать себя в роли радиоведущей. Тем не менее, она снова решила вернуться на сцену. Она исполнит одну из главных ролей в постановке по повести Гоголя «Старосветские помещики».