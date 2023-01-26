Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в Европу после начала спецоперации. Сейчас она работает в Новом Рижском театре в Латвии.
Высказавшись против спецоперации, Хаматова покинула страну, как и многие ее коллеги. В их числе Алла Пугачева, Максим Галкин✱ (признан иноагентом), Земфира, Андрей Макаревич✱ (включен в список иноагентов) и другие, напоминает сетевое издание Shraibikus News.
Не так давно Хаматова заявляла, что собирается прервать карьеру актрисы и попробовать себя в роли радиоведущей. Тем не менее, она снова решила вернуться на сцену. Она исполнит одну из главных ролей в постановке по повести Гоголя «Старосветские помещики».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами