Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился в зону спецоперации РФ для выполнения боевых задач. Об этом проинформировала пресс-служба политика.
Согласно полученным данным, Прилепин подписал соответствующий контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и уже отправился в зону СВО.
Пресс-служба уточнила, что политик часто выступал в качестве организатора гуманитарных миссий на новых территориях. С Росгвардией он решил заключить контракт, поскольку служба Прилепина начиналась в ОМОН.
Захар Прилепин ранее заявил, что именно благодаря ему началась спецоперация на Украине.