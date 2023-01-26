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Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации

Политика
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин отправился в зону спецоперации РФ для выполнения боевых задач. Об этом проинформировала пресс-служба политика.

Согласно полученным данным, Прилепин подписал соответствующий контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и уже отправился в зону СВО.

Пресс-служба уточнила, что политик часто выступал в качестве организатора гуманитарных миссий на новых территориях. С Росгвардией он решил заключить контракт, поскольку служба Прилепина начиналась в ОМОН.

Захар Прилепин ранее заявил, что именно благодаря ему началась спецоперация на Украине.
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