СК РФ заочно обвинил журналиста Петра Верзилова в распространении фейков о ВС РФ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение издателю «Медиазоны» (СМИ, включенное в список иноагентов) Петру Верзилову (также признан иностранным агентом в РФ) в распространении недостоверной информации о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах