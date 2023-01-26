СК РФ заочно обвинил журналиста Петра Верзилова в распространении фейков о ВС РФ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение издателю «Медиазоны» (СМИ, включенное в список иноагентов) Петру Верзилову (также признан иностранным агентом в РФ) в распространении недостоверной информации о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Ранее Верзилов✱ был объявлен в международный розыск. По версии правоохранителей, журналист скрыл наличие гражданства Канады.
В конце декабря прошлого года в Басманный суд поступило ходатайство о заочном аресте Верзилова, однако позже оно было отклонено.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами