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СК РФ заочно обвинил журналиста Петра Верзилова в распространении фейков о ВС РФ

Происшествия
СК РФ заочно обвинил журналиста Петра Верзилова в распространении фейков о ВС РФ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение издателю «Медиазоны» (СМИ, включенное в список иноагентов) Петру Верзилову (также признан иностранным агентом в РФ) в распространении недостоверной информации о ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Ранее Верзилов✱ был объявлен в международный розыск. По версии правоохранителей, журналист скрыл наличие гражданства Канады.

В конце декабря прошлого года в Басманный суд поступило ходатайство о заочном аресте Верзилова, однако позже оно было отклонено.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
верзилов уголовное дело медиазона
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