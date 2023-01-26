Литовкин: Шольц может изменить свою позицию по вопросу поставок истребителей на Украину

По словам Литовкина, еще одной причиной, которая заставляет Шольца менять свою позицию, являются неудачи украинской армии. Однако главной целью поставок оружия Киеву остается не победа Украины, а желание Запада затянуть конфликт для того, чтобы заставить Россию тратить свои финансовые и экономические ресурсы, отметил эксперт.