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Литовкин: Шольц может изменить свою позицию по вопросу поставок истребителей на Украину

Армия
Литовкин: Шольц может изменить свою позицию по вопросу поставок истребителей на Украину

Канцлер германии Олаф Шольц изменил свое мнение относительно поставок танков на Украину под давлением Вашингтона. Таким же образом он изменит свою позицию и по вопросу возможной передачи Киеву истребителей. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Ранее Шольц говорил, что ни при каких обстоятельствах ФРГ не будет отправлять на Украину самолеты боевой авиации. Литовкин обращает внимание, что подобные заявления немецкий канцлер делал и относительно поставок Киеву танков Leopard.

«Он соврет — недорого возьмет, как и министр обороны, зависящий полностью от Шольца», — сказал эксперт.

По словам Литовкина, еще одной причиной, которая заставляет Шольца менять свою позицию, являются неудачи украинской армии. Однако главной целью поставок оружия Киеву остается не победа Украины, а желание Запада затянуть конфликт для того, чтобы заставить Россию тратить свои финансовые и экономические ресурсы, отметил эксперт.
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