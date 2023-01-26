Банк России понизил официальный курс рубля относительно доллара, евро и юаня

Официальные курсы доллара, евро и юаня на 27 января повысились относительно российской валюты, следует из опубликованных на портале Банка России данных.
Согласно решению регулятора, официальный курс доллара прибавил 17 копеек в сравнении с предыдущим показателем, в результате чего он установился на уровне 69,13 рубля. Евро подорожал на 38 копеек по отношению к значению четверга, достигнув стоимости в 75,33 рубля. Официальный курс юаня вырос на десять копеек и составил 10,25 рубля.
Единая европейская и китайская валюты также с укрепления начали торговую сессию на Мосбирже. Стоимость евро повысилась почти на 13 копеек, до 75,53 рубля, юань прибавил копейку, достигнув 10,23 рубля. Курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов практически не изменился и составил 69,31 рубля.