Haber7: турецкий дизель окажется для Европы намного дороже российского

Турция предложит Европе дизельное топливо по ценам выше российских, сообщает Haber7.
После введения эмбарго на нефтепродукты из РФ, Турция может стать альтернативным экспортером для ЕС. Однако вызванные ограничениями изменения в маршрутах поставок из Турции сделают цену на топливо более высокой. Одновременно Анкара будет использовать российский продукт на внутреннем рынке.
Европа каждый год получает не менее 500 млн баррелей дизеля, приводит данные издание «Газета.ру». Половина этого объема предоставляла Россия. Однако вместе с турецким экспортом, возможен рост поставок из США, Китая, Ирака и Индии, утверждают журналисты.
Глава минэнерго республики Фатих Донмез ранее констатировал готовность инфраструктуры трубопровода «Турецкий поток» для торговли с Европой газом. Об этом пишет «ФедералПресс».