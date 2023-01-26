Haber7: турецкий дизель окажется для Европы намного дороже российского

После введения эмбарго на нефтепродукты из РФ, Турция может стать альтернативным экспортером для ЕС. Однако вызванные ограничениями изменения в маршрутах поставок из Турции сделают цену на топливо более высокой. Одновременно Анкара будет использовать российский продукт на внутреннем рынке.