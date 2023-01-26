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Два человека пострадали при пожаре в 11 квартирах в Махачкале

Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в 11 квартирах в Махачкале

В Махачкале зафиксированы массовые возгорания в многоквартирных дома. Согласно последним данным, пожары произошли в 11 квартирах на улице Лаптиева, есть пострадавшие.

Рабочие временно прекратили подачу газа в несколько домов. Отключения затронули 2000 человек.

Практически сразу после полудня на экстренный номер 112 стали поступать сообщения о чрезмерно высоком давлении газа. Затем начались пожары. Очаги находились на кухне. Площадь возгораний не превышала 8 кв. м.

В больницу были доставлены два человека. Одному диагностировали ожоги, а второй получил отравление угарным газом.
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