Два человека пострадали при пожаре в 11 квартирах в Махачкале

В Махачкале зафиксированы массовые возгорания в многоквартирных дома. Согласно последним данным, пожары произошли в 11 квартирах на улице Лаптиева, есть пострадавшие.
Рабочие временно прекратили подачу газа в несколько домов. Отключения затронули 2000 человек.
Практически сразу после полудня на экстренный номер 112 стали поступать сообщения о чрезмерно высоком давлении газа. Затем начались пожары. Очаги находились на кухне. Площадь возгораний не превышала 8 кв. м.
В больницу были доставлены два человека. Одному диагностировали ожоги, а второй получил отравление угарным газом.