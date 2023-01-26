Блюда из искусственного мяса появятся в американских ресторанах

Искусственное мясо появится в продаже в американских ресторанах. По вкусу и виду оно будет напоминать курицу.
Однако в действительности такой продукт планируется выращивать в гигантских чанах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». США — не единственная страна, где реализована такая идея. Конкуренцию Соединенным Штатам может составить Сингапур.
«Мы берем высококачественные клетки, коровы или свиньи, курицы или лобстера и выбираем те, которые могут размножаться вне этого животного надежным и здоровым способом», — рассказали представители компании по производству искусственного мяса.
Специалисты полагают, что на вкус искусственный и натуральный продукт различить довольно сложно. Мясо из пробирки постепенно захватывает все больше стран.