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Блюда из искусственного мяса появятся в американских ресторанах

Общество
Блюда из искусственного мяса появятся в американских ресторанах

Искусственное мясо появится в продаже в американских ресторанах. По вкусу и виду оно будет напоминать курицу.

Однако в действительности такой продукт планируется выращивать в гигантских чанах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». США — не единственная страна, где реализована такая идея. Конкуренцию Соединенным Штатам может составить Сингапур.

«Мы берем высококачественные клетки, коровы или свиньи, курицы или лобстера и выбираем те, которые могут размножаться вне этого животного надежным и здоровым способом», — рассказали представители компании по производству искусственного мяса.

Специалисты полагают, что на вкус искусственный и натуральный продукт различить довольно сложно. Мясо из пробирки постепенно захватывает все больше стран.
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