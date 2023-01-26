Борис Грызлов назвал главную геополитическую задачу современности

По мнению Грызлова, нынешнее обострение международной обстановки спровоцировано коллективным Западом во главе с США, которые навязывают всем свою однополярную модель мира, с чем никак не могут согласиться страны, отстаивающие собственную независимость в рамках многополярного мироустройства. К ним относятся не только Россия и Китай, но и подавляющее большинство суверенных мировых держав. Сейчас коллективный Запад использует нынешний киевский режим в качестве орудия борьбы за свои глобалистские неоколониальные цели, сообщает «Вместе с Россией».