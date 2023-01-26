Борис Грызлов назвал главную геополитическую задачу современности

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов оценил текущую международную ситуацию в мире.
По мнению Грызлова, нынешнее обострение международной обстановки спровоцировано коллективным Западом во главе с США, которые навязывают всем свою однополярную модель мира, с чем никак не могут согласиться страны, отстаивающие собственную независимость в рамках многополярного мироустройства. К ним относятся не только Россия и Китай, но и подавляющее большинство суверенных мировых держав. Сейчас коллективный Запад использует нынешний киевский режим в качестве орудия борьбы за свои глобалистские неоколониальные цели, сообщает «Вместе с Россией».
США и их союзники не погнушались даже возродить нацизм на Украине, чтобы добиться ослабления России. В этих условиях, как считает Грызлов, главной задачей сейчас является обеспечение скорейшего успешного завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Только победа России обеспечит необходимые условия для строительства справедливого многополярного мира, гарантируя безопасность и благополучие самой России.