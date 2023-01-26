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Охраннику грозит до семи лет колонии за избиение подростка в московском ТЦ «Метрополис»

Происшествия
Охраннику грозит до семи лет колонии за избиение подростка в московском ТЦ «Метрополис»

Охранник московского торгового комплекса «Метрополис» стал фигурантом уголовного дела после нападения на 17-летнего молодого человека. Следующие семь лет он может провести за решеткой.

Согласно данным следствия, работник ТЦ заподозрил юношу в краже и решил задержать подростка и его друга. Мать потерпевшего утверждает, что охранник спровоцировал потасовку, в ходе которой применил рукоприкладство.

Прибывшие полицейские задержали всех участников конфликта и отвезли в отделение. Позднее врачи зафиксировали у одного из молодых людей травмы грудной клетки, головы, рук и ног.

Дело расследуется по статье о превышении полномочий сотрудником частной охранной организации. Решается вопрос о мере пресечения.
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