ФАН узнал, почему бывшую жену Смольянинова Мельникову не взяли в новые «Папины дочки»

На самом деле причина кроется в другом. Во-первых, в новых «Папиных дочках» будут другие главные герои. В проекте лишь эпизодически появятся всего две сестры из оригинального ситкома. Онлайн-кинотеатр START, который работает над проектом вместе с СТС, объявлял, что в сериале снимаются Мирослава Карпович (Маша Васнецова) и Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна).