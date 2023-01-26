ФАН узнал, почему бывшую жену Смольянинова Мельникову не взяли в новые «Папины дочки»

Актрису Дарью Мельникову не позвали в новые «Папины дочки» не из-за того, что она бывшая жена актера Артура Смольянинова✱ (признан в России иноагентом). Об этом рассказал источник ФАН на канале СТС.
Мельникова, игравшая Женю Васнецову в «Папиных дочках», недавно пожаловалась, что ее не взяли в продолжение. При этом актриса намекает, что ее не пригласили якобы из-за бывшего мужа, который сбежал за границу и жестко критикует Россию в интервью.
На самом деле причина кроется в другом. Во-первых, в новых «Папиных дочках» будут другие главные герои. В проекте лишь эпизодически появятся всего две сестры из оригинального ситкома. Онлайн-кинотеатр START, который работает над проектом вместе с СТС, объявлял, что в сериале снимаются Мирослава Карпович (Маша Васнецова) и Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна).
Кроме того, в 2021 году Мельникова на шоу Ивана Урганта жаловалась на съемки в «Папиных дочках». Актриса рассказывала про «пять лет рабства» на СТС и обещала больше никогда на такое не соглашаться.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами