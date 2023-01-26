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Самым пожилым человеком в мире стала 115-летняя жительница Испании

Общество
Самым пожилым человеком в мире стала 115-летняя жительница Испании

Жительница Испании Мария Браньяс Морера стала самым пожилым человеком в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Возраст женщины достигает 115 лет. Она оказалась старейшим из ныне живущих людей после смерти французской монахини Люсиль Рандон, которая ушла из жизни в 118 лет. Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, через год после миграции ее родителей в США.

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что долгожительница пребывает в добром здравии. Она часто делает публикации в социальных сетях и делится с подписчиками мудрыми мыслями. В этом деле женщине помогает дочь.
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