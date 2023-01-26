Самым пожилым человеком в мире стала 115-летняя жительница Испании

Возраст женщины достигает 115 лет. Она оказалась старейшим из ныне живущих людей после смерти французской монахини Люсиль Рандон, которая ушла из жизни в 118 лет. Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года, через год после миграции ее родителей в США.