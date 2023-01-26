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Певица Диана Гурцкая рассказала о своих переживаниях перед рождением сына

ФАН-ТВ

Народная артистка России Диана Гурцкая в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно» поделилась своим опытом материнства и призвала женщин не отказываться от рождения детей.

Певица Диана Гурцкая рассказала о своих переживаниях перед рождением сына

Во время беременности певица переживала за своего ребенка, боялась, что мальчик может унаследовать ее болезнь, но, к счастью, ее сын родился абсолютно здоровым.

«Какая бы судьба ни случилась в моей жизни, я бы все равно родила, потому что это мой ребенок, это мое дите», — сказала Гурцкая.

Певица считает рождение и воспитание ребенка главным достижением в своей жизни. По ее мнению, быть матерью — самая важная роль в жизни женщины.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дианой Гурцкой смотрите на платформах ФАН 28 января.
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