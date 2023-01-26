Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин назвал «общей болью» массовые убийства евреев во время ВОВ

Общество
Путин назвал «общей болью» массовые убийства евреев во время ВОВ

Президент России Владимир Путин высказался о массовых убийствах евреев во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

Владимир Путин 26 января встретился в Москве с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста глава государства вспомнил о погибших во время ВОВ.

Путин подчеркнул , что большинство уничтоженных нацистами евреев являлись гражданами СССР. Президент РФ назвал их массовые убийства «общей болью» для всех россиян. Преступления подобного рода не должны предаваться забвению и не имеют срока давности, заключил Путин.
владимир путин путин убийства евреев евреи вов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду