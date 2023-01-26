Путин назвал «общей болью» массовые убийства евреев во время ВОВ

Путин подчеркнул , что большинство уничтоженных нацистами евреев являлись гражданами СССР. Президент РФ назвал их массовые убийства «общей болью» для всех россиян. Преступления подобного рода не должны предаваться забвению и не имеют срока давности, заключил Путин.