Австралийская полиция отпустила сербских фанатов, задержанных после акции в поддержку РФ

Сербских болельщиков отпустили из полицейского участка после задержания на акции в поддержку России.
Четырех поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича, развернувших накануне флаги РФ и ДНР у «Арены Рода Лэйвера» в Мельбурне, отпустили из полицейского участка. Об этом журналистам РИА Новости сообщил фанат Слободан Сибич.
«Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили», — отметил он.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Российские теннисисты выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе. Несмотря на допуск спортсменов к участию в Australian Open, организаторы запретили проносить на трибуны атрибутику РФ.