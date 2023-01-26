Австралийская полиция отпустила сербских фанатов, задержанных после акции в поддержку РФ

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Российские теннисисты выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе. Несмотря на допуск спортсменов к участию в Australian Open, организаторы запретили проносить на трибуны атрибутику РФ.