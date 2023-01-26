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Австралийская полиция отпустила сербских фанатов, задержанных после акции в поддержку РФ

Спорт
Австралийская полиция отпустила сербских фанатов, задержанных после акции в поддержку РФ

Сербских болельщиков отпустили из полицейского участка после задержания на акции в поддержку России.

Четырех поклонников сербского теннисиста Новака Джоковича, развернувших накануне флаги РФ и ДНР у «Арены Рода Лэйвера» в Мельбурне, отпустили из полицейского участка. Об этом журналистам РИА Новости сообщил фанат Слободан Сибич.

«Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили», — отметил он.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Российские теннисисты выступают на турнире серии «Большого шлема» в нейтральном статусе. Несмотря на допуск спортсменов к участию в Australian Open, организаторы запретили проносить на трибуны атрибутику РФ.
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