Отец убийцы троих детей рассказал о своем общении с дочерью

Они с Анастасией общаются по электронной почте, хотя он и понимает, что цензура СИЗО не все может пропустить. По его словам, до сих пор у него в голове не укладывается, как могла произойти такая трагедия. Дочь в сообщениях избегает упоминаний о случившемся, только просит помолиться за упокой детей, передает сетевое издание «Что происходит».