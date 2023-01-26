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Отец убийцы троих детей рассказал о своем общении с дочерью

Общество

В декабре в Екатеринбурге 37-летняя Анастасия Петрова задушила поясом от халата полуторагодовалую дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет. Ее отец рассказал, о чем они беседуют с дочерью.

Отец убийцы троих детей рассказал о своем общении с дочерью

Они с Анастасией общаются по электронной почте, хотя он и понимает, что цензура СИЗО не все может пропустить. По его словам, до сих пор у него в голове не укладывается, как могла произойти такая трагедия. Дочь в сообщениях избегает упоминаний о случившемся, только просит помолиться за упокой детей, передает сетевое издание «Что происходит».

Отец Анастасии рассказал, что хотя семью его дочери все считали идеальной, у них было не все благополучно. В записке она назвала супруга «бывший муж» и назвала его «дьяволом во плоти». Мужчина считает своего зятя наркоманом и сейчас собирает деньги на адвокатов для дочери.
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