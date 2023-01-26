«Удачи вам с элитным яхт-клубом»: Пригожин объяснил, что может появиться вместо города будущего «Горская»

Издание «Деловой Петербург» начало подготовку материала о реализации проекта «Горская» на севере Петербурга. В связи с этим журналисты поинтересовались, какова позиция компании по арбитражному делу о статусе стратегического инвестора для ООО «РТГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» и какие у организации есть планы по освоению указанной территории.