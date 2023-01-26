«Удачи вам с элитным яхт-клубом»: Пригожин объяснил, что может появиться вместо города будущего «Горская»

Представители компании «РТГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» намерены до конца бороться в судах по делу «Горской», в противном случае в Приморском районе Петербурга может появиться элитный яхт-клуб. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Деловой Петербург» начало подготовку материала о реализации проекта «Горская» на севере Петербурга. В связи с этим журналисты поинтересовались, какова позиция компании по арбитражному делу о статусе стратегического инвестора для ООО «РТГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» и какие у организации есть планы по освоению указанной территории.
Евгений Пригожин напомнил, что права компании были нарушены. Плюс ко всему губернатор Северной столицы Александр Беглов препятствует реализации проекта «Горская».
«По поводу «Горской», мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер — город будущего. Сейчас эта территория передана под «газпромовский междусобойчик». Наши права нарушены, мы будем судиться до упора», — подчеркнул бизнесмен.
Предприниматель добавил, что ситуация с «Горской» дискредитирует документы, которые были подписаны на ПМЭФ-2021. Впервые за 25 лет существования форума произошел инцидент, когда у инвестора отобрали проект, несмотря на вложенные средства и соблюдение всех обязательств.
«Сумею отсудить — буду строить промышленный IT-кластер — город будущего. Не сумею — удачи вам с элитным яхт-клубом или любыми другими мутными схемами», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин обратил внимание журналистов, что он не делает каких-либо заявлений относительно петербургского губернатора. Вся суть проблемы была описана по существу.