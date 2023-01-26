Дональд Трамп осудил передачу западных танков Украине

В среду, 26 января, США сообщили, что передадут Киеву 31 танк M1 Abrams. Бывший американский президент нелестно отозвался о решении Белого дома и европейских партнеров. Трамп считает, что из-за отправки танков конфликт на Украине рискует стать ядерным, о чем и написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.