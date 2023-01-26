Политолог Куса: переговоры о вступлении шведов и финнов в НАТО провалились

Накануне в турецкой столице прямо дали понять, что Швеция и Финляндия могут забыть о приеме в НАТО — по крайне мере, до тех пор, пока в Турции не закончатся президентские выборы. Как заявил по этому поводу эксперт-международник Илия Куса, препятствие на пути скандинавов в альянс поставили сами шведские элиты.
Как выяснилось накануне, трехсторонние переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению шведов и финнов в НАТО, намеченные на февраль 2023-го, отложены. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре. Одновременно в МИДе Финляндии признали, что переговоры остановлены «на несколько недель», причем их «заморозка» произошла по требованию Турции.
Позиция турков по этому поводу не изменится как минимум до предстоящих президентских выборов, считают аналитики. По их мнению, после скандала с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме шведам не следует надеяться на поддержку США и других стран НАТО в вопросе вступления в альянс. Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции теперь «вообще можно забыть о поддержке своей заявки в НАТО от Анкары».
Тем временем в Стамбуле после недавней провокации в Швеции с публичным сожжением Корана появились десятки плакатов «Швеция никогда не будет в НАТО!», а также изображения премьер-министра Швеции Кристерссона с печатью «Шайтан». Впрочем, указывают эксперты, нынешняя позиция Турции удобна и самим шведам — той части ее элит, которые не особенно хотят, чтобы традиционно нейтральное королевство стало частью НАТО. Эти люди были вынуждены пойти на это в рамках курса, навязанного США.
Напомним, 22 января в Стокгольме перед посольством Турции публично сожгли Коран. Провокационную акцию, вызвавшую крайне резкую реакцию в исламском мире, организовал глава местной правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Одновременно он подверг критике НАТО, Турцию и ее президента Реджепа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.
По мнению политологов, дикий перфоманс с сожжением священной книги явно не был инициативой отдельных ретивых экстремистов. Многим политикам в Стокгольме нужно было еще сильнее обострить отношения с Анкарой, поднять их на «непримиримый» уровень. И тем самым торпедировать вступление страны в альянс. Оправдается ли этот расчет, пока не ясно. Зато известно, что еще до выборов Турция может торжественно помириться с Сирией, своим вчерашним врагом. Оба политических хода призваны поднять внутренние рейтинги Эрдогана и помочь ему переизбраться, указали эксперты.
Как заявил эксперт по вопросам международной политики Илия Куса, пока что переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалились, и «поставлены на паузу» как минимум до весны.
«После акции с сожжением Корана, которую устроили в Стокгольме шведские правые, Анкара логично воспользовалась этим «политическим подарком», и резко ужесточила свою переговорную позицию. Эрдоган, как человек верующий, и много лет позиционирующий себя как «защитник мусульман», лихо разыграл эту карту в свою пользу. Он сплотил против Швеции многие мусульманские страны, которые коллективно осудили Стокгольм за уничтожение Корана», — отметил Куса.
Для Эрдогана это стало лишним поводом «наказать» шведов, а также публично проявить свою принципиальность и решительность.
«Дело в том, что, в преддверие президентских выборов в Турции, назначенных на 14 мая, президент Эрдоган не может показывать мягкость и слабость. Идя на дальнейшее обострение со скандинавами, он вынужден ставить переговоры «на паузу», чтобы максимально капитализировать эту историю перед голосованием, — указал аналитик. — В Европе также хорошо понимают токсичность нынешнего момента. Ведь быстро договориться с Турцией на приемлемых условиях у Стокгольма и Хельсинки вряд ли получится. И, чем ближе дата выборов, тем сложнее. По ходу президентской кампании, риторика Эрдогана и его партии становится все более острой, агрессивной и нерациональной. Поэтому в ЕС ждут и надеются на то, что Эрдоган проиграет выборы в мае. Ведь турецкая оппозиция считается намного более договороспособной, и ориентированной на Запад».
В то же время Финляндия, у которой с Турцией намного меньше проблемных вопросов, пока не решается «откалываться» от Швеции, и идти в НАТО самостоятельно, подчеркнул он.
«В Хельсинки уже заявили, что без Стокгольма в альянс не вступят, поэтому финны вынуждены ждать, когда турки, шведы и американцы, наконец, сторгуются между собой. Турецкая оппозиция тоже готовится к выборам, но пока что она сильно запаздывает с объявлением единого кандидата от всех шести партий. Внутри нее идут яростные внутренние торги. Но, чем дольше турецкие оппозиционеры «запрягают», тем сложнее им потом будет разворачивать свою избирательную кампанию. Этим уже воспользовался Реджеп Эрдоган, который перенес выборы на месяц раньше — с июня на май».
Кроме того, считает Куса, такие акции, как сожжение Корана или «повешение» куклы турецкого президента, никак не добавляют очков турецкой оппозиции.
«Сыграть на этом оппозиционеры никак не могут. Обе акции считаются в мусульманском мире провокациями и прямым оскорблением. Ни один мусульманский или турецкий лидер никогда не станет противоречить Эрдогану, когда тот осуждает подобные вещи. Таким образом, европейцы в этом плане сыграли против турецкой оппозиции, и на руку самому Эрдогану», — заключил эксперт-международник.
Напомним, как сообщило 26 января американское издание Politico, возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться для Запада в «логистический кошмар». Причина в том, что для американских истребителей F-15 и F-16 нужны ровные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру. По мнению Politico, более подходящими для Киева были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких ВПП, но «в обоих типах самолетов ощущается дефицит». Ранее Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние дискуссии о возможности передачи Украине истребителей, но многие опасаются, что это решение «может привести к эскалации конфликта».