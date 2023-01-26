Политолог Куса: переговоры о вступлении шведов и финнов в НАТО провалились

Напомним, как сообщило 26 января американское издание Politico, возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться для Запада в «логистический кошмар». Причина в том, что для американских истребителей F-15 и F-16 нужны ровные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру. По мнению Politico, более подходящими для Киева были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких ВПП, но «в обоих типах самолетов ощущается дефицит». Ранее Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние дискуссии о возможности передачи Украине истребителей, но многие опасаются, что это решение «может привести к эскалации конфликта».