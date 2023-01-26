Будет очередной позор: градозащитник Костров поделился ожиданиями от «прямой линии» губернатора

Поскольку грядущей прямой линией губернатора будут заниматься те же люди, что и прошлой, то ждать каких-то «откровений» от нее не стоит. Пока градоначальник не обновит свою команду в пользу более компетентных людей, любая его публичная активность так и будет превращаться в фарс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал градозащитник, лидер общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.