Будет очередной позор: градозащитник Костров поделился ожиданиями от «прямой линии» губернатора

Поскольку грядущей прямой линией губернатора будут заниматься те же люди, что и прошлой, то ждать каких-то «откровений» от нее не стоит. Пока градоначальник не обновит свою команду в пользу более компетентных людей, любая его публичная активность так и будет превращаться в фарс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал градозащитник, лидер общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.
Первая в этом году прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым состоится в эту субботу, 28 января. Соответствующий анонс градоначальник разместил у себя на странице во «ВКонтакте».
«Я считаю так — сам формат прямых линий он очень нужный. Прямой диалог губернатора с простыми горожанами реален, полезен и был бы шикарной и великолепной идеей. Прямо то, что нужно нашему городу. Но наш губернатор, по своей или не по своей воле, окружил себя некомпетентными людьми. И они не справятся ни с какой задачей. Они обломали всех и себя в предыдущий раз с прямой линией. Это было просто позорище. Даже если на сей раз не будет технических проблем, они придумают миллионы дурацких вопросов, напишут ему миллион дурацких ответов. И будет все это в очередной раз очень позорно. Если честно, пока Александр Дмитриевич не сменит вокруг себя команду, которая ему будет помогать проводить подобное действительно важное мероприятие, я видеть эту прямую линию не хочу. И ожидания у меня от этой прямой линии, к сожалению, строго негативные — ничего хорошего ждать не стоит. Лучше вообще не проводить, чем проводить так», — рассказал градозащитник.
Напомним, что прошлая прямая линия губернатора запомнилась колоссальными техническими проблемами. Трансляция прошла с большими сбоями, несколько раз прерывалась, а потом ее и вовсе заменила плашка с заставкой.