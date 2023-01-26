Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Тимаков назвал последствия заражения гриппом и COVID-19 для непривитого человека

Общество
Врач Тимаков назвал последствия заражения гриппом и COVID-19 для непривитого человека

Последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом для непривитого человека перечислил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Симбиоз двух болезней приведет к поражению одних и тех же органов, но разных клеток. Поэтому каждая система человека будет страдать в два раза больше, передает ИА SM-News.

Одновременное заражение может привести к госпитализации и серьезным осложнениям. Однако для людей, которые прошли вакцинацию от гриппа, заболевание будет неопасно, предупредил Тимаков.
грипп covid-19 последствия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду